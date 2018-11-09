2018-11-09T11:36:12+03:00
Происшествия

Таксист в Хабаровске остался без заработка и ювелирных украшений

Имущество и деньги ему пришлось отдать, чтобы не злить разгоряченных клиентов
Ольга КИВА
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Таксист в Хабаровске остался без заработка и ювелирных украшенийТаксист в Хабаровске остался без заработка и ювелирных украшенийФото: Иван ВИСЛОВ
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Водитель такси в Хабаровске оказался жертвой грабежа. Начиналось все как обычно, с вызова машины. Забрать клиентов нужно было из увеселительного заведения. Мужчина подъехал вовремя, принял заказчиков и поехал по адресу, однако в пути случилось непредвиденное.

- По версии следствия, клиенты стали требовать у водителя деньги и ювелирные украшения. Опешивший мужчина вынужден был отдать молодым людям то, что они требовали, потому что в качестве аргумента они использовали нож. Когда фигуранты получили имущество и финансы, оставили бедолагу в покое и удалились в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать одного подозреваемого удалось по горячим следам. Это был 26-летний парень, в прошлом которого уже были судимости за кражи и грабеж. При обыске у фигуранта нашли золотой браслет, украденный у потерпевшего. Задержанного взяли под стражу и завели на него уголовное дело по статье «Разбой». Его подельника сейчас активно разыскивает полиция.

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