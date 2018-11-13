Хабаровчане смогут посетить «Праздник Белой трости»

СЕГОДНЯ 03:20 2018-11-13T03:20:32+03:00

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Инклюзивные мастер-классы смогут посетить гости «Праздника Белой трости». Мероприятие впервые пройдет в краевом центре 13 ноября. Событие приурочили к Международному дню слепых.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края, в два часа дня жителей будут ждать на площади Ленина.Здесь состоится флешмоб в поддержку инклюзивного взаимодействия. Незрячие будут прогуливать зрячих в повязках на глазах. Далее по программе мастер-классы в Педагогическом институте ТОГУ. Для людей с ограниченными возможностями подготовили шоу незрячих поваров. Они смогут научиться писать на Брайле, пользоваться озвученными программами для смартфонов и компьютеров.

«Праздник Белой трости» организуют незрячие и слабовидящие люди. В рамках мероприятия, проходит демонстрация особенных способностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Они развиваются у человека по причине адаптации к жизни и называются экстрабилити.

Мероприятие имеет многолетнюю историю, его отмечают во многих городах России и мира.