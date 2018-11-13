СЕГОДНЯ 05:42 2018-11-13T05:42:56+03:00

Пожар в частном доме под Хабаровском: погибла пожилая женщина Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Вчера вечером, 12 ноября, пожарные расчеты оперативно выехали на вызов в село Бычиха. Позвонивший очевидец сообщил, что горит частный дом на улице Юбилейной. Одноэтажная постройка была рассчитана на двух хозяев и загорелась внутри. Прибывшие огнеборцы увидели, что пламя буквально вырывается наружу из окон.

- Пожарные провели разведку помещений и обнаружили жильцов. 62-летней женщине помочь уже нельзя было — она погибла. 71-летнему мужчине повезло больше - он выжил, но отравился угарным газом. Пенсионера доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщении о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 21:10. Почти полтора часа спустя огненную стихию удалось усмирить. По предварительным данным, от огня пострадала вся квартира изнутри. Причины пожара и виновных сейчас устанавливают

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обращают внимание жителей региона, что с наступлением холодов возрастают случаи возникновения пожаров из-за нарушений правил установки и эксплуатации печей, электрооборудования. Будьте предельно внимательны!

В случае происшествия незамедлительно звоните на телефоны «101» и «112».