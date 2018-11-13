2018-11-13T05:42:56+03:00
Происшествия

Пожар в частном доме под Хабаровском: погибла пожилая женщина

Второго жильца — 71-летнего пенсионера доставили в больницу
Ольга КИВА
Поделиться:
Пожар в частном доме под Хабаровском: погибла пожилая женщинаПожар в частном доме под Хабаровском: погибла пожилая женщинаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 12 ноября, пожарные расчеты оперативно выехали на вызов в село Бычиха. Позвонивший очевидец сообщил, что горит частный дом на улице Юбилейной. Одноэтажная постройка была рассчитана на двух хозяев и загорелась внутри. Прибывшие огнеборцы увидели, что пламя буквально вырывается наружу из окон.

- Пожарные провели разведку помещений и обнаружили жильцов. 62-летней женщине помочь уже нельзя было — она погибла. 71-летнему мужчине повезло больше - он выжил, но отравился угарным газом. Пенсионера доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщении о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 21:10. Почти полтора часа спустя огненную стихию удалось усмирить. По предварительным данным, от огня пострадала вся квартира изнутри. Причины пожара и виновных сейчас устанавливают

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обращают внимание жителей региона, что с наступлением холодов возрастают случаи возникновения пожаров из-за нарушений правил установки и эксплуатации печей, электрооборудования. Будьте предельно внимательны!

В случае происшествия незамедлительно звоните на телефоны «101» и «112».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со счетов ТСЖ в Хабаровске исчезли больше восьми миллионов рублей
Несовершеннолетнего на Камчатке оштрафовали за опасное селфи
Бывшего автоинспектора из Комсомольска-на-Амуре осудят за взятки и превышение полномочий
По маршруту «Хабаровск — Владивосток» запустят дополнительные поезда
Стартовало финальное голосование за лучшее имя для хабаровского аэропорта
Утро в Хабаровске началось с дорожных аварий
Матч «Амур» - «Авангард» 12 ноября: «тигры» пропустили три шайбы на выезде
В микрорайон «Менделеево» в Комсомольске-на-Амуре больше не будут поставлять сжиженный газ
Итоги этнографического диктанта подвели в Хабаровском крае
Патрульные в Комсомольске-на-Амуре случайно нашли угнанное авто
Хабаровская прокуратура вынесла предостережение Олегу Гроо
Хабаровчане смогут посетить «Праздник Белой трости»
Погода в Хабаровске на 13 ноября 2018 года: днем до +2 градусов, возможен небольшой снег
Обновленный стадион «Заря» откроется в Хабаровске
Хабаровские дорожники чистят город от снега
Бестактной учительницей на Сахалине заинтересовалась прокуратура
В Хабаровском крае вынесли приговор «черным лесорубам»
Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году
Житель Хабаровска пытался пронести нож на заседание суда
Из Хабаровского края в Японию: что нужно знать?
В центре Хабаровска спилят около двухсот деревьев
Под колесами пассажирского автобуса оказался хабаровчанин
«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше
Взятка подкосила ряды судебных приставов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в детском саду изъяли подозрительную селедку
Пропавшие в Хабаровском крае сборщики шишек добрались до дома на «попутке»
Десятки лет камчатская семья добивалась нового жилья
Школьники Хабаровского края отправятся в китайский Вэйнань