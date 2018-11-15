2018-11-15T06:22:15+03:00
Общество

Китайцы распробовали мороженное и морс, произведенные в Хабаровском крае

Полакомиться вкусняшками жители Подбнебесной смогли на выставке в Шанхае
Ульяна КОСКИНА
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Китайцы распробовали мороженное и морс, произведенные в Хабаровском краеКитайцы распробовали мороженное и морс, произведенные в Хабаровском краеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровские производители презентовали свою продукцию на международной выставке в Шанхае. На мероприятии разместили павильоны предпринимателей из 150 стран мира. От нашего региона на экспозицию отправились двое предпринимателей, которые изготаваливают соки моросы и мороженного. Обе организации уже поставляют товар в Китай. Однако оставнавливаться на достигнутом они не собираются и планируют расширить рынок сбыта.

- Мороженое, которое привезли на выставку, быстро продали, потому что продукция пользуется спросом у жителей Поднебесной. Во время экспозиции также появились и новые потребители, - отметил Илья Амирханов, руководитель компании «Зайца». - Кроме того, удалось договориться с торговыми сетями и потенциальными закупщиками, которым уже отправили образцы мороженого и необходимые документы.

Другой хабаровский производитель презентовал на выставке морсы и соки. Он тоже строит большие планы и хочет попасть в федеральные торговые сети Китая. Одно из преимуществ его продукции - доступная цена.

Напомним, что Хабаровский край экспортирует более 60 наименований продукции от семи предприятий. Среди товаров мёд, мороженое, пиво и напитки. На данный момент в регионе планируют до 2024 года удвоить поставки пищевой продукции.

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