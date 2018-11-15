2018-11-15T06:44:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае появится новая программа пассажирских авиаперевозок

Это поможет повысить безопасность полетов, снизить цены на авиабилеты и обеспечить комфорт пассажиров
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае появится новая программа пассажирских авиаперевозок ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского краяВ Хабаровском крае появится новая программа пассажирских авиаперевозок ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае озадачились внедрением новой программы пассажирских авиаперевозок. Это необходимая мера, благодаря которой удастся повысить комфорт и безопасность пассажиров, а также снизить цены на авиабилеты.

Пока авиапервозками внутри региона занимаются три компании «Хабаровские авиалинии», «Восток» и «Аврора», которая работает только на одном направлении «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре». Расширить маршрутную сеть последней не удается по нескольким причинам. Одна из них — это высокие сборы в местных аэропортах, находящихся в ведении федерального центра.

- Я предлагаю авиакомпании «Аврора» подготовить свой бизнес-план, а от краевого министерства промышленности и транспорта жду предложений по тому, как интегрировать эту компанию в уже существующую систему. Уверен, мы сможем сделать региональные перевозки более удобными и доступными для наших жителей, - отметил Сергей Фургал, губернатор края.

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