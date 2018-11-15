2018-11-15T12:23:50+03:00
Общество

Поборы в хабаровских школах запретят совсем

Поставить точку в этом вопросе решил губернатор Сергей Фургал
Ульяна КОСКИНА
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Поборы в хабаровских школах запретятПоборы в хабаровских школах запретятФото: Правительство Хабаровского края
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Сдавать деньги на ремонт в школах Хабаровского края больше не придется. Окончательно разобраться в этом вопросе решил губернатор Сергей Фургал. Накануне он провел встречу с педагогическим сообществом Комсомольска-на-Амуре, где затронули тему поборов. Специалисты сообщили, что такая практика в образовательных учреждениях города Юности до сих пор существует.

- О ситуации знает министр образования и науки края Алла Кузнецова. Поставлена задача уйти от такой практики, - пояснил губернатор Сергей Фургал. - Это причина многих конфликтов. Сборы с родителей нужно прекращать!

К слову, совсем недавно возникла подобная ситуация произошло в краевом центре развития хоккея с шайбой «Амур». О нарушениях сообщили родители воспитанников. Они рассказали, что один из тренеров навязывает детям дополнительные платные занятия. А вот спортсменов, которые не ходят на такие тренировки, пугали тем, что у них мало шансов попасть в основные составы команд и поехать на соревнования. Губернатор Сергей Фургал поручил региональному министру спорта Семену Экшенгеру провести проверку.

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