2018-11-18T08:54:41+03:00
Происшествия

Краснокнижный осетр выжил после «общения» с хабаровскими браконьерами

Против нарушителей возбудили уголовное дело
Ольга КИВА
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Краснокнижный осетр выжил после «общения» с хабаровскими браконьерами ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратураКраснокнижный осетр выжил после «общения» с хабаровскими браконьерами ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура
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В Комсомольском районе нашли и обезвредили рыболовов, промышлявших добычей краснокнижного осетра. По закону вылов этой рыбы категорически запрещен, однако задержанные решили, что им правила не писаны и отправились рыбачить.

- Фигурантов задержали в Верхнетамбовском сельском поселении во время рейда. По результату прокурорской проверки, решался опрос об установлении и уголовном преследовании виновных, которых поймали на незаконной добыче особо ценных рыб, - рассказали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Задержанные не смогли отделаться простым предупреждением или «административкой». В итоге против них возбудили уголовное дело, расследование которого на данный момент продолжается. Для краснокнижного осетра эта история закончилась на радостной ноте. Рыба выжила, потому что ее целую и невредимую отпустили в естественную среду обитания.

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