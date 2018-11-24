Дерзкий парень пойдет под суд в Биробиджане из-за удара полицейскому в грудь
Дело было в марте этого года. Ночью в полицию обратилась перепуганная мать несовершеннолетней девушки - женщина просила помочь найти ее дочь. Правоохранители довольно быстро смогли отыскать беглянку. Девушка была в гостях у своего 18-летнего знакомого. Но вернуть дочь матери оказалось не так-то и просто.
Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Еврейской автономии, полицейским, прибывшим в квартиру где находилась беглянка, перегородил путь молодой человек. 18-летний юноша заявил, что девушку никуда не выпустит, а затем ударил одного из стражей порядка кулаком в грудь. Парень был скручен, беглянка доставлена домой.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы. Дело направлено в суд.