2018-11-24T08:24:13+03:00
Происшествия

Дерзкий парень пойдет под суд в Биробиджане из-за удара полицейскому в грудь

«Яблоком раздора» стала несовершеннолетняя девушка
Александра ШОПЕНКО
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Дерзкий парень пойдет под суд в Биробиджане из-за удара полицейскому в грудьДерзкий парень пойдет под суд в Биробиджане из-за удара полицейскому в грудьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дело было в марте этого года. Ночью в полицию обратилась перепуганная мать несовершеннолетней девушки - женщина просила помочь найти ее дочь. Правоохранители довольно быстро смогли отыскать беглянку. Девушка была в гостях у своего 18-летнего знакомого. Но вернуть дочь матери оказалось не так-то и просто.

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Еврейской автономии, полицейским, прибывшим в квартиру где находилась беглянка, перегородил путь молодой человек. 18-летний юноша заявил, что девушку никуда не выпустит, а затем ударил одного из стражей порядка кулаком в грудь. Парень был скручен, беглянка доставлена домой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы. Дело направлено в суд.

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