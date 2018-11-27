2018-11-27T09:26:07+03:00
Общество

Теперь в один из домов культуры в Хабаровске можно попасть только через металлоискатель

Оборудование установили, чтобы защитить работников и посетителей учреждения
Ольга КИВА
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Теперь в один из домов культуры в Хабаровске можно попасть только через металлоискательТеперь в один из домов культуры в Хабаровске можно попасть только через металлоискательФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В доме культуры нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске установили металлоискатель. Сделали это по требованию прокурора, который добивался усиления антитеррористической защиты здания с помощью такого оборудования.

- Дом культуры способен вместить порядка 400 посетителей в праздничные и выходные дни. Это место является единственным в Кировском районе, где проводят культурно-развлекательные программы. Из-за отсутствия металлоискателя каждый желающий мог беспрепятственно пронести внутрь холодное или огнестрельное оружие и другие запрещенные предметы. А это в свою очередь нарушает права работников и посетителей на охрану их жизни и здоровья, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Руководителю дома культуры вынесли представление об устранении нарушения. На данный момент оборудование уже закупили и установили. Теперь посетители учреждения заходят внутрь, только пройдя через один из современных металлоискателей.

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