2018-11-27T11:11:39+03:00
Общество

У аэропорта в Хабаровске скорее всего будет имя «Ерофей Хабаров»

За этот вариант уже проголосовали больше 20 тысяч горожан
Ольга КИВА
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У аэропорта в Хабаровске скорее всего будет имя «Ерофей Хабаров» ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаУ аэропорта в Хабаровске скорее всего будет имя «Ерофей Хабаров» ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Среди потенциальных имен для аэропорта в Хабаровске пока лидирует вариант «Ерофей Хабаров». Свои голоса за него отдали больше 20 тысяч горожан. На втором месте Геннадий Невельской, у которого чуть меньше голосов.

Ерофей Хабаров, уроженец Великого Устюга, известный как землепроходец и руководитель отряда русских землепроходцев. Благодаря ему удалось присоединить к России новые земли вдоль реки Амур. Хабаров был среди первых исследователей окраины Восточной Сибири, пришел на Амур, чтобы «послужить государеву делу» и принести «прибыль великую» русскому царю. Его именем в 1858 году назвали военный пост на Амуре, который позже разросся до масштабов большого красивого города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, выбрать имя для хабаровского аэропорта можно будет до 30 ноября. Свой ответ можно передать по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17, звонок бесплатный, или проголосовать на сайте великиеимена.рф и в официальных группах проекта в социальных сетях.

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