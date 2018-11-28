В хабаровском кафе пенсионеров будут кормить бесплатно

СЕГОДНЯ 02:23 2018-11-28T02:23:25+03:00

Так пройдет Рождественский пост – время добрых дел и милосердия

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В Хабаровске пенсионеров будут кормить бесплатно. Акция стартовала сегодня, 28 ноября, в православном кафе «Две рыбы». Заведение находится по адресу: улица Тургенева, 24/1. Чтобы попасть внутрь, нужно пройти до нижней парковки Спасо-Преображенского кафедрального собора. Более подробную информацию можно получить по телефону 94-11-34.

- 28 ноября начинается Рождественский пост — время добрых дел и милосердия, поэтому мы приглашаем бабушек и дедушек на добрые обеды, которые будут раздавать с 12:00 до 15:00, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Вплоть до 7 января 2019 года, когда закончатся 40 дней Рождественского поста, бабушки и дедушки из краевой столицы могут рассчитывать на ежедневную порцию бесплатной еды. Она будет постной, как того требуют православные каноны, но очень вкусной.