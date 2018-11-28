Биробиджанские пенсионеры стали студентами Университета третьего возраста

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-28T11:06:51+03:00

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В Биробиджане реализуют необычный проект под названием «Университет третьего возраста». Сюда «зачисляют» студентов преклонных лет, которые хотят защитить свои права и заодно повысить уровень финансовой грамотности.

На занятиях посетители Университета узнали, что такое интернет-банкинг и как работают мошенники на финансовом рынке. По статистике, пенсионеры, будучи самой незащищённой группой населения, чаще других становятся жертвами аферистов. Старикам и старушкам рассказали о методах работы мошенников, начиная от обмана с банковскими картами и заканчивая вовлечением в финансовые пирамиды. Также им разъяснили, как вычислить аферистов. Например, если кто-то звонит с заманчивым предложением инвестировать деньги и быстро получить высокий доход или забрать ценный подарок, но сначала нужно перевести деньги в качестве залога, — всё это попытки украсть накопления.

- Пожилых граждан легко обмануть, потому что они чаще придерживаются консервативных взглядов на сбережения и не умеют инвестировать. Наша задача — научить пенсионеров не бояться современных финансовых инструментов и в тоже время быть предельно осторожными в обращении со своими деньгами, — пояснила Наталья Гарник, ведущий экономист сектора финансового мониторинга и валютного контроля.

Во время занятий пенсионеры сыграли в финансовую викторину. Кстати, они ответили верно на большинство вопросов. Кроме того, посетители рассказали свои истории о столкновениях с аферистами. Позже они смогли задать экспертам интересующие вопросы, в том числе касающиеся денежных переводов и оплаты счетов через интернет.