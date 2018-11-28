В хабаровском «Санатории «Уссури» похитили почти три с половиной миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-28T09:18:53+03:00

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В Хабаровском крае ждет суда главный бухгалтер «Санатория «Уссури». Его обвинили в хищении почти трех с половиной миллионов рублей. Следствие полагает, что фигурант забирал деньги постепенно в течение пяти лет. Так, начиная с сентября 2011 года до августа 2016 года задержанный, пользуясь своим служебным положением, поручил подчиненному бухгалтеру перевести деньги на счет коммерческой компании.

- Организация оказалась подконтрольной главному бухгалтеру и якобы выполняла ремонтные работы. Во время проверки выяснилось, что договора и акты, по которым проводилась оплата, были фиктивными. Фигурант получил часть денег от этой самой подконтрольной фирмы по доверенности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили в суд. Главному бухгалтеру грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф в сумме до одного миллиона рублей. Возможно и наказание без штрафа, но тогда обвиняемый может провести за решеткой до двух лет.