2018-11-29T06:58:31+03:00
Общество

Хабаровск от наводнения будет защищать батопорт

Столь нужный плавучий гидротехнический затвор построят в декабре 2019 года
Ольга КИВА
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Хабаровск от наводнения будет защищать батопорт ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского краяХабаровск от наводнения будет защищать батопорт ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае впервые приступили к строительству батопорта – плавучего гидротехнического затвора, который поможет спасти краевую столицу в случае наводнения.

С его помощью можно «запереть» вход в док. Принцип устройства довольно прост - батопорт заполняется водой, садясь на дно дока и прижимаясь специальными выступами к углублениям в стенках и на дне дока. Затвор работает в режиме буксируемой баржи, после дооборудования может взять на борт больше двух тысяч тонн груза.

- Заказ выполнят местные корабелы, которые пообещали, что в декабря 2019 года сооружение уже будет готово. Путем конкурсного отбора исполнителем контракта стал «Хабаровский судостроительный завод». Надеемся, что предприятие справится с поставленной задачей в срок, - прокомментировал Константин Пепеляев, министр промышленности и транспорта края.

В данный момент на предприятии закупают комплектующие и сырье для будущего батопорта. В общей сложности в этот проект планируют вложить порядка 200 миллионов рублей.

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