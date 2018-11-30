СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-30T05:59:14+03:00

Хабаровский край стал лидером онлайн-проекта по финансовой грамотности для школьников в ДФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителя отмечают, что полученные во время обучения знания помогают старшеклассникам лучше подготовиться к школьным экзаменам

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Хабаровский край наравне с Чукоткой стал лидером масштабного проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» в ДФО. Образовательный курс разработали для учащихся 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов.

- Проект стартовал в 2015 году. Только за последние два месяца прошло 26 тысяч уроков, из них тысяча на Дальнем Востоке. Молодым слушателям рассказывают о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, особенностях использования банковских карт, а также о правилах безопасного поведения на финансовом рынке. По отзывам учителей, знания, полученные на онлайн-уроках, помогают старшеклассникам лучше подготовиться к экзаменам по смежным дисциплинам, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Чтобы пройти обучение нужно зарегистрироваться на сайте www.Dni-fg.ru и подать заявку. Уроки проходят в формате вебинаров в режиме реального времени, поэтому участвовать в них может любая школа, имеющая доступ к интернет.