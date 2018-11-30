2018-11-30T10:54:07+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае ВИЧ-статус будут определять по слюне

Инновационная технология станет мощной профилактической мерой в регионе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае ВИЧ-статус будут определять по слюнеВ Хабаровском крае ВИЧ-статус будут определять по слюнеФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край вошел в число в число пилотных регионов по внедрению самотестирования на ВИЧ-статус. В рамках проекта пять реабилитационных центров для наркозависимых в Хабаровске, Хабаровском и имени Лазо районах на время станут площадками для проведения тестирования.

- Один из основных путей заражения ВИЧ-инфекцией - наркотический. Для тех, кто находится на реабилитации, взятие крови на анализ из вены – явное напоминание о пагубной привычке. Только поэтому решили использовать букальные экспресс-тесты, позволяющие определять ВИЧ-статус самостоятельно по слюне. Если результат окажется положительным, то пациенту назначат бесплатное лечение, - рассказала Анна Кузнецова, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Определить свой статус с помощью инновационного теста смогут порядка тысячи человек. Чем раньше жители края узнают свой ВИЧ-статус, тем меньше будет риск распространения заболевания, а раннее лечение сводит к минимуму наличие вируса в крови и продлевает жизнь пациента.

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