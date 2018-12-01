Увеличить выплаты за добровольную сдачу оружия планируется в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:45 2018-12-01T04:45:40+03:00

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В Хабаровском крае проиндексируют размеры вознаграждения за добровольную сдачу оружия. Связано это с тем, что программа перестала эффективно работать. Наглядно: в этом году стражи порядка получили всего пять единице оружия и тысячу патронов, тогда как по данным Росгвардии жители региона хранят у себя 72 тысячи единиц.

Как сообщает пресс-пресс-служба правительства Хабаровского края, в некоторых регионах, например, за сдачу гладкоствольного нарезного оружия можно получить до десяти тысяч рублей. У нас же можно претендовать на выплату в три тысячи рублей. Самое большое вознаграждение в Хабаровском крае полагается тем, кто сдал автоматическое оружие (семь тысяч рублей) и короткоствольное (пять тысяч рублей). Кстати, платят и за сообщения о местах схронов боеприпасов и оружия.

Разоружают не только население, но продавцов нелегального алкоголя - их доля составляет 20-25 процентов. Борются с ними с помощью выездных рейдов (уже измято 1,5 тысячи литров алкоголя) и системы ЕГАИС. Последняя позволяет отследить продажи от поставщика до потребителя. От акцизов краевая казна получила 597 миллионов рублей.