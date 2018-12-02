В Комсомольске-на-Амуре открыли «Аллею Маршалов Победы»

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-02T07:23:20+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония открытия «Аллеи Маршалов Победы». Сотни горожан пришли 1 декабря на новую площадку, расположенную рядом с «Мемориальным комплексом погибшим в 1941-1945 годах». Во время церемонии пришедшие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне, после этого под оружейные залпы с постаментов сняли красные полотнища и взору горожан предстали 11 бюстов.

Как ранее сообщали в КГБУ «Комсомольская набережная реки Амур», среди экспонатов аллеи изваяния советских полководцев, награжденных орденом «Победа». Среди них бюсты Георгия Жукова, Иосифа Сталина, Константина Рокоссовского, Семёна Тимошенко, Родиона Малиновского, Ивана Конева, Фёдора Толбухина, Кирилла Мерецкова, Алексея Антонова, Александра Василевского, Леонида Говорова.

К слову, всего в мире 17 кавалеров ордена «Победа» - награды изготовленной из золота, платины, бриллиантов и рубинов. Первым награжденным стал Георгий Жуков, вторым - Александр Василевский, третьим - Иосиф Сталин.

«Аллея Маршалов Победы» является чуть ли не единственной во всей стране. Каждый ее экспонат высотой в два с половиной метра, изготовили из бронзы. Возле каждой скульптуры установили освещение.