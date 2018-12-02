2018-12-02T07:23:20+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре открыли «Аллею Маршалов Победы»

Горожане уже сделали первые фото на фоне статуй
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре открыли «Аллею Маршалов Победы»В Комсомольске-на-Амуре открыли «Аллею Маршалов Победы»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония открытия «Аллеи Маршалов Победы». Сотни горожан пришли 1 декабря на новую площадку, расположенную рядом с «Мемориальным комплексом погибшим в 1941-1945 годах». Во время церемонии пришедшие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне, после этого под оружейные залпы с постаментов сняли красные полотнища и взору горожан предстали 11 бюстов.

Как ранее сообщали в КГБУ «Комсомольская набережная реки Амур», среди экспонатов аллеи изваяния советских полководцев, награжденных орденом «Победа». Среди них бюсты Георгия Жукова, Иосифа Сталина, Константина Рокоссовского, Семёна Тимошенко, Родиона Малиновского, Ивана Конева, Фёдора Толбухина, Кирилла Мерецкова, Алексея Антонова, Александра Василевского, Леонида Говорова.

К слову, всего в мире 17 кавалеров ордена «Победа» - награды изготовленной из золота, платины, бриллиантов и рубинов. Первым награжденным стал Георгий Жуков, вторым - Александр Василевский, третьим - Иосиф Сталин.

«Аллея Маршалов Победы» является чуть ли не единственной во всей стране. Каждый ее экспонат высотой в два с половиной метра, изготовили из бронзы. Возле каждой скульптуры установили освещение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лечение юного хабаровчанина оплатили деньгами, собранными за счет благотворительного марафона
Хабаровским зрителям показали премьерную «Чайку» в необычной трактовке
Комсомольские курсанты пополнили ряды «Юнармии»
Пожар в жилом доме в Хабаровске: пламя бушевало в электрощитовой
Погода в Хабаровске 2 декабря 2018 года: днем столбик термометра поднимется до 0
Мужчина, укравший дамскую сумку семь лет назад, пойдет под суд в Хабаровске
Огонь практически уничтожил две машины после хлопка газа в Комсомольске
Дольщики хабаровского жилого комплекса «Пионерский» получат квартиры в январе будущего года
Камчатка и Чукотка уточнят свои границы
Преступники-сожители обокрали частный дом в Хабаровске
Увеличить выплаты за добровольную сдачу оружия планируется в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске 1 декабря 2018 года: днем до -10 градусов, без осадков