2018-12-03T08:21:19+03:00
Происшествия

Горе-мамашу в Хабаровском крае осудили за жестокое обращение с младенцем

Женщина не мыла ребенка и не меняла ему белье, что привело к болезненным опрелостям
Ольга КИВА
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Горе-мамашу в Хабаровском крае осудили за жестокое обращение с младенцемГоре-мамашу в Хабаровском крае осудили за жестокое обращение с младенцемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудили горе-мамашу, которая почему-то не хотела следить за своим собственным новорожденным ребенком. Малыша навещал педиатр, который не раз говорил женщине о гигиене новорожденного, но в каждый свой визит врач заставал ребенка неухоженным, а позже обнаружил еще и опрелости.

- Нерадивая мать живет в поселке Заветы Ильича Советско-гаванского района. Ее признали виновной ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и жестоком обращении с несовершеннолетним. Женщина не купала малыша, не меняла ему белье, от появившихся опрелостей ребенок испытывал физическую боль и дискомфорт. Позже ребенка госпитализировали в районную больницу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Горе-мамаша полностью признала свою вину. Суд учел это и приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы. Наказание сельчанка получила условное. Также решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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