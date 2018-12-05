2018-12-05T08:12:20+03:00
Общество

Юные комсомольчане изобрели космические ракеты будущего

Ребята представили свои проекты на всероссийском конкурсе и победили
Ольга КИВА
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Юные комсомольчане изобрели космические ракеты будущегоЮные комсомольчане изобрели космические ракеты будущегоФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Учащиеся детского технопарка «Кванториум» разработали проект космической ракеты будущего. Свою идею ребята решили не откладывать в долгий ящик и отправили на Всероссийский конкурс «Космос», посвященный памяти лётчика космонавта Александра Сереброва. К своему удивлению школьники не просто поучаствовали в этом престижном мероприятии, но и победили в номинации «Проекты ракетно-космической техники будущего».

- Ребята учатся по направлению «IT-квантум» и «Наноквантум». Они собрали проект ракеты будущего «Беркут-27». Его особенность заключается в технических возможностях. Так, аппарат может летать на Марс и в дальний космос, еще при минимальном сближении планет Земли и Марса. Время минимального полёта составит два месяца, а максимального – чуть больше года. Цифры рассчитали с условием полёта на второй космический скорости, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Среди победителей Егор Курипта, Арсений Щербов, Анастасия Носач и Григорий Черданцев. Они разработали проект под руководством педагогов «Наноквантума» Ольги Анатольевны Поповой и «IT-квантума» Тамары Витальевны Носач.

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