СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-05T08:40:10+03:00

Фонд по работе с одаренными детьми создадут в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Хабаровском крае решили создать фонд по работе с одаренными детьми. Его основной задачей будет разработка и реализация новых образовательных и развивающих программ в самых разных областях, например, физика, история, кибербезопасность и другие.

- Создатели фонда будут опираться на опыт образовательного центра «Сириус», созданного образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина, Президента России. Это будет своего рода региональный аналог федерального проекта, — отметила Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. — Создание фонда поможет закрепить талантливых детей в регионе.

В работе центра задействуют краевые образовательные центры, школы, вузы и коммерческие организации региона. Напомним, в крае уже проводят работу с одаренными детьми. Например, осенью в краевом детском центре «Созвездие» прошла первая на Дальнем Востоке профильная смена для школьников на тему кибербезопасности.