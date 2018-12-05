2018-12-05T08:40:10+03:00
Общество

Фонд по работе с одаренными детьми создадут в Хабаровском крае

Он станет региональным аналогом федерального образовательного центра «Сириус»
Ольга КИВА
Поделиться:
Фонд по работе с одаренными детьми создадут в Хабаровском краеФонд по работе с одаренными детьми создадут в Хабаровском краеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае решили создать фонд по работе с одаренными детьми. Его основной задачей будет разработка и реализация новых образовательных и развивающих программ в самых разных областях, например, физика, история, кибербезопасность и другие.

- Создатели фонда будут опираться на опыт образовательного центра «Сириус», созданного образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина, Президента России. Это будет своего рода региональный аналог федерального проекта, — отметила Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. — Создание фонда поможет закрепить талантливых детей в регионе.

В работе центра задействуют краевые образовательные центры, школы, вузы и коммерческие организации региона. Напомним, в крае уже проводят работу с одаренными детьми. Например, осенью в краевом детском центре «Созвездие» прошла первая на Дальнем Востоке профильная смена для школьников на тему кибербезопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине будут разводить лососей по новой технологии
Расходы на социалку занимают больше половины бюджета Хабаровского края
Дороги в Хабаровске Росавтодор отметил знаком качества
Население ЕАО сократилось по сравнению с 2017 годом
Хабаровчанин заплатил работодателю за трудоустройство, но получить место так и не смог
Юные комсомольчане изобрели космические ракеты будущего
В Хабаровске привыкают к новому имени аэропорта
Воспитательница детского сада пыталась торговать гашишем в Хабаровске
Хабаровчане подарят сладкие «Рождественские подарки» детям из малоимущих семей
На Камчатке осудили начальника МЧС, выписавшего себе многотысячную премию
Зимний городок в Комсомольске-на-Амуре откроют 22 декабря
Золотую «Полянку» в Хабаровском крае начнут осваивать в 2019 году
Незрячие актеры Хабаровска покажут свой спектакль в Москве
На перекрестке в Хабаровске молодые водители не смогли поделить дорогу
Водитель грузовика в Хабаровске не подозревал, что участвует в краже
Пожар на заводе взрывчатых веществ в Хабаровском крае: в мастерской тлел один из материалов
Психоневрологический интернат для женщин построят под Хабаровском