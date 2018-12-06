Газовщики хотят обанкротить городскую «Теплоцентраль» в Комсомольске из-за долгов

СЕГОДНЯ 07:30 2018-12-06T07:30:00+03:00

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«Газпром газораспределение Дальний Восток» обратился в суд с иском о признании МУП «Теплоцентраль» банкротом. Формулировка: «в связи с систематической неоплатой поставленного газа».

Причем, как отмечают в газовой компании, от «Теплоцентрали» предложений о погашении долга не поступало. Нет и подтверждения источника финансирования задолженности.

На запрос газовиков МУП ответил, что долг они намерены погашать за счет субвенции из казны Хабаровского края. Однако данную информацию не подтверждает региональное министерство ЖКХ.

- Долг предприятия тянется с декабря прошлого года. Мы много раз обращались к руководству «Теплоцентрали», но попытки не увенчались успехом – конструктивных предложений мы не услышали, - отметил Сергей Харченко, начальник службы по реализации газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Однако, по сообщению компании, тариф на «коммуналку» и собираемые с населения платежи позволяют «Теплоцентрали» своевременно рассчитываться перед поставщиком газа.