2018-12-13T09:55:37+03:00
Общество

Хабаровчан бесплатно будут учить сурдопереводу

Занятия пройдут с 17 по 23 декабря в духовной семинарии
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Хабаровчан научат бесплатно сурдопереводуХабаровчан научат бесплатно сурдопереводуФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

Экспресс-обучение сурдопереводу стартует в Хабаровске. Бесплатные занятия устраивают в духовной семинарии на следующей неделе, с 17 по 23 декабря. Курс обучения рассчитан всего на 144 часа.

Как отметили в пресс-службе Хабаровской епархии, «Основы русского жестового языка» — это уникальная программа, которая позволяет освоить базовые навыки сурдоперевода.

Отметим, что в крае на учете в отделении Всероссийской организации глухих состоит 721 человек. Кроме того, около 130 детей с разными степенями глухоты живут и учатся в специализированной школе-интернате. У таких людей, как и у всех других, есть свои способности и возможности, несмотря на трудности в общении с окружающим миром. Но их тоже можно понимать, если выучить язык жестов.

Пройти бесплатное обучение могут все желающие. Заявки принимают по телефону: 8-914-17-91-88, Екатерина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы
Промышленность Хабаровского края поднимут за счет льготных кредитов
На север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания
Нелегальное лекарство продавал в больницы Комсомольска пожилой бизнесмен
С железным прутом и на машине вор отправился за электроинструментами в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличат выплаты за третьего и последующих детей
Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в Москве
В Хабаровском крае выбрали гимнасток для участия в первенстве ДФО
«Зебра» и светофор появятся возле школы №10 в Хабаровске
Резкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом кости
Матч «СКА-Нефтяник» - «Родина» 12 декабря: хабаровчане разгромили гостей из Кирова
Инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройстве
Автоледи сбила несовершеннолетнюю хабаровчанку на пешеходном переходе
В поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газом
Вор-металлист завелся в одном из образовательных заведений Хабаровска
Пожар в частном доме в ЕАО: люди едва не погибли из-за невыключенного обогревателя
В Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35С
Хабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елку
Хабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТО
Два бизнесмена в Хабаровске попались на коммерческом подкупе