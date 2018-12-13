2018-12-13T09:55:37+03:00
Общество

Хабаровчан бесплатно будут учить сурдопереводу

Занятия пройдут с 17 по 23 декабря в духовной семинарии
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровчан научат бесплатно сурдопереводуХабаровчан научат бесплатно сурдопереводуФото: Хабаровская епархия
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Экспресс-обучение сурдопереводу стартует в Хабаровске. Бесплатные занятия устраивают в духовной семинарии на следующей неделе, с 17 по 23 декабря. Курс обучения рассчитан всего на 144 часа.

Как отметили в пресс-службе Хабаровской епархии, «Основы русского жестового языка» — это уникальная программа, которая позволяет освоить базовые навыки сурдоперевода.

Отметим, что в крае на учете в отделении Всероссийской организации глухих состоит 721 человек. Кроме того, около 130 детей с разными степенями глухоты живут и учатся в специализированной школе-интернате. У таких людей, как и у всех других, есть свои способности и возможности, несмотря на трудности в общении с окружающим миром. Но их тоже можно понимать, если выучить язык жестов.

Пройти бесплатное обучение могут все желающие. Заявки принимают по телефону: 8-914-17-91-88, Екатерина.

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