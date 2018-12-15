2018-12-15T11:24:32+03:00
Происшествия

Супруги на Камчатке зарабатывали на жизнь продажей поддельных полисов ОСАГО

Этим же способом добывала деньги еще одна безработная жительница краевой столицы
Ольга КИВА
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Супруги на Камчатке зарабатывали на жизнь продажей поддельных полисов ОСАГОСупруги на Камчатке зарабатывали на жизнь продажей поддельных полисов ОСАГОФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке осудили трех жителей полуострова за торговлю «липовыми» полисами ОСАГО. Среди них семейная пара. Муж и жена были зарегистрированы в качестве ИП и продавали страховку всем желающим.

- Злоумышленники успели продать 276 недействительных страховых документов. Их жертвами стали более 250 жителей края, раскошелившиеся в общей сложности на сумму больше двух миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Еще одна фигуранта, которая решила зарабатывать аналогичным способом, обзавелась фальшивыми бланками полисов, квитанциями к ним, а также поддельными печатями известных российских страховых компаний. Для пущей убедительности женщина установила специальное программное обеспечение, зарегистрировала логины и пароли. Она успела выдать более 130 недействительных полисов.

Суд приговорил супругов к четырем с половиной и пяти годам лишения свободы. Также им предстоит на двоих выплатить штраф в сумме 800 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу. Второй фигурантке присудили только три года. Во время следствия она смогла возместить ущерб потерпевшим на сумму 430 рублей – это почти половина от общей суммы причиненного вреда.

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