2018-12-15T11:24:32+03:00
Происшествия

Супруги на Камчатке зарабатывали на жизнь продажей поддельных полисов ОСАГО

Этим же способом добывала деньги еще одна безработная жительница краевой столицы
Ольга КИВА
Поделиться:
Супруги на Камчатке зарабатывали на жизнь продажей поддельных полисов ОСАГОСупруги на Камчатке зарабатывали на жизнь продажей поддельных полисов ОСАГОФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Камчатке осудили трех жителей полуострова за торговлю «липовыми» полисами ОСАГО. Среди них семейная пара. Муж и жена были зарегистрированы в качестве ИП и продавали страховку всем желающим.

- Злоумышленники успели продать 276 недействительных страховых документов. Их жертвами стали более 250 жителей края, раскошелившиеся в общей сложности на сумму больше двух миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Еще одна фигуранта, которая решила зарабатывать аналогичным способом, обзавелась фальшивыми бланками полисов, квитанциями к ним, а также поддельными печатями известных российских страховых компаний. Для пущей убедительности женщина установила специальное программное обеспечение, зарегистрировала логины и пароли. Она успела выдать более 130 недействительных полисов.

Суд приговорил супругов к четырем с половиной и пяти годам лишения свободы. Также им предстоит на двоих выплатить штраф в сумме 800 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу. Второй фигурантке присудили только три года. Во время следствия она смогла возместить ущерб потерпевшим на сумму 430 рублей – это почти половина от общей суммы причиненного вреда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае