2018-12-16T07:34:03+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре появился еще один памятник архитектуры

Речь идет об административном здании на улице Аллея Труда
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре нашелся еще один памятник архитектуры ФОТО: Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культурыВ Комсомольске-на-Амуре нашелся еще один памятник архитектуры ФОТО: Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры
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Памятником архитектуры признали административное здание на улице Аллея Труда в городе Юности. Дом построили в 1957 году для треста «Комсмольсклес». Оно находится в исторической части города в квартале №17, образованном улицами Аллея Труда, Севастопольской и проспектом Мира, который ранее назвали именем Сталина.

- По архитектурной выразительности трехэтажное строение стало самым значимым на отрезке улицы Аллея Труда от площади Юности до Октябрьского проспекта. Оно построено из кирпича, фасады декорированы в стиле советской неоклассики, свойственной периоду второй половины 1950-х годов. Все фасады здания почти полностью сохранили первоначальный вид, - рассказали в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры.

Специалисты отмечают, что в интерьерах сохранились историческое металлическое декоративное ограждение лестниц и лестничные ступени с закругленным краем. Также с годами не изменилось и первоначальное благоустройство территории, огороженной декоративной металлической решеткой, укрепленной на кирпичных оштукатуренных столбах.

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