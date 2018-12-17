2018-12-17T13:22:22+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае следователи заинтересовались обстоятельствами трагедии, в которой утонул ребенок

Место, где провалился автомобиль, обследуют водолазы
Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровском крае следователи заинтересовались обстоятельствами трагедии, в которой утонул ребенокВ Хабаровском крае следователи заинтересовались обстоятельствами трагедии, в которой утонул ребенокФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В селе Троицкое в полынью въехала легковая машина, в салоне которой были отец и его шестилетний сын. Шансов на их спасение нет, следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, что 16 декабря вечером мужчина со своим сыном отправились кататься по селу. На машине они выехали на реку, и на расстоянии порядка полукилометра от берега попали в полынью.

Как сообщает пресс-служба СУ Следвенного комитета России по Хабаровскому краю, на месте работают следователи и спасатели. Пока поиски не принесли положительных результатов. 18 декабря в село прибудет группа из семи водолазов снеобходимым оборудованием, снаряжением и транспортабельной барокамерой. Они обследуют район, где утонул автомобиль.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы.

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