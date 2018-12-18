2018-12-18T04:38:46+03:00
Происшествия

Иностранцы «покупали» регистрацию напрямую в миграционной службе Хабаровского края

Главной подозреваемой оказался бывший руководитель УФМС и МВД России по Хабаровскому краю
Ольга КИВА
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Иностранцы «покупали» регистрацию напрямую в миграционной службе Хабаровского краяИностранцы «покупали» регистрацию напрямую в миграционной службе Хабаровского краяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске в суд направили дело бывшей сотрудницы миграционной службы. Женщина за дополнительную плату помогала гражданам из Таджикистана получить регистрацию в краевой столице. По версии следствия, она искала жилье для иностранцев и устраивали их незаконное пребывание в городе.

- Обвиняемая промышляла с февраля 2014 года по март 2017 года. Она занимала в разное время руководящие должности в УФМС и УМВД России по Хабаровскому краю. Поэтому быстро смогла найти единомышленников, вместе с которыми проворачивала дела, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Женщину обвинили в организации незаконного пребывания в России иностранцев, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Фигурантка призналась в содеянном и раскаялась. Она также решилась заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила.

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