Хабаровск и Хэган собираются сотрудничать в области образования

18 Дек. 04:56 2018-12-18T04:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В китайском городе Хэган начал работать класс русско-китайской дружбы. Его организовали на базе средней школы №3. В торжественном открытии участвовали заместители мэра по социальным вопросам Хэгана Ли Ли и Хабаровска Ольга Тен. Освоить русский литературный язык пока решились 30 старшеклассников из китайской школы.

- Открытие такого класса – это большой шаг в сторону сотрудничества, реализации совместных проектов, добрососедских отношений. Власти Хэгана в этом очень заинтересованы, это видно. Многим выпускникам будет легче поступить в учебные заведения нашей страны, - рассказала Ольга Тен, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Открытие класса стало не единственным событием во время официального визита хабаровской делегации. Представители китайского и дальневосточного городов подписали протокол о намерениях. Согласно этому документу обе стороны собираются развивать сотрудничество в образовательной сфере, а также в спорте и культуре.