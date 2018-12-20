Строительство онкодиспансера в Комсомольске отстает от графика

СЕГОДНЯ 04:15 2018-12-20T04:15:30+03:00

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Онкодиспансер в городе Юности начали строить не по графику. Накануне губернатор Сергей Фургал побывал с рабочей поездкой в Комсомольске и оценил ход работ на площадке будущего медучреждения. Как доложили главе региона, процесс идёт с отставанием примерно на два месяца.

- Подрядчик очень долго разворачивался, сообщил Александр Шабовта, министр строительства края. - Работы начались около двух недель назад, хотя строители должны были зайти на объект еще в сентябре.

Кроме того, произошло неосвоение части выделенных средств. Сумма оценивается в 50 миллионов рублей. Деньги пришлось перераспределить на другие нужды. Сергей Фургал поручил наверстать отставание и завершить работы в обозначенные ранее сроки.

Отметим, что на строительной площадке возводят поликлинику, патологоанатомическое отделение и помещение радиотерапии. Общая стоимость объектов оценивается в более чем миллиард рублей. Сейчас рабочие занимаются подготовкой фундамента. Сдать онкодиспансер должны были в ноябре 2020, однако теперь неизвестно, как повлияет задержка на ввод здания в эксплуатацию.