В Хабаровском крае почти 30 вагонов, набитых углем, сошли с рельсов

6 Февр. 03:12 2019-02-06T03:12:42+03:00

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Железнодорожный инцидент произошел сегодня, шестого февраля, ранним утром в Верхнебуреинском районе. Оперативному дежурному МЧС по Хабаровскому краю поступила информация о том, что на однопутном участке железной дороги, на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук с рельсов сошли десятки вагонов с углем. В составе поезда входили 54 вагон, в итоге с путей сошли 27. Как сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций, в результате происшествия на железнодорожном полотне образовались повреждения.

- К месту происшествия выдвинулись два восстановительных поезда от РЖД России с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия Дальневосточного отделения РЖД, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отмечают, что вертолет Ми-8 находится в боевой готовности и в случае надобности незамедлительно вылетит на место происшествия для устранения последствий инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU