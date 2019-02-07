Сотрудник регионального УФСИН спас жизнь пенсионеру в Хабаровском крае

7 Февр. 11:23 2019-02-07T11:23:31+03:00

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Уже изрядно присыпанное снегом тело упавшего в сугроб человека Андрей Шевченко заметил чудом. Смеркалось, в Николаевске-на-Амуре бушевал снежный буран, видимость была практически нулевой. Андрей, офицер краевого УФСИН, находящий в Николаевске в командировке спешил вернуться в гостиницу, когда сквозь летящий в лицо снег, разглядел очертания человека. Он без движения лежал у дороги. Его уже заметало снегом. Подойдя ближе, Андрей понял, что это пожилой мужчина. Пенсионер был без сознания и не подавал признаков жизни.

- Наш сотрудник не растерялся и стал оказывать пострадавшему первую помощь, - рассказала Екатерина Чеченец, сотрудник пресс-службы УФСИН Хабаровского края. - Мужчина пришел в сознание. Но учитывая погодные условия, - сильная метель и -45 градусов Цельсия, пожилого человека нельзя было оставлять на улице. Сотрудник УФСИН завел его в ближайшее жилое помещение, где продолжил оказывать помощь до приезда врачей скорой помощи.

По словам медиков, если бы не своевременная помощь, уже через час мужчина замерз бы насмерть. Кстати, после того как пенсионера доставили в местную больницу выяснилось, что у него был сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU