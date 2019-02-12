Рецидивист из Амурска рискует заработать новый срок из-за якобы бесхозного телефона

12 Февр. 05:17 2019-02-12T05:17:52+03:00

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Жителю Амурска грозит тюремный срок из-за телефона, который он прихватил в фойе кинотеатра. Мужчина присвоил себе чужое имущество и искренне рассчитывал на то, что у гаджета нет хозяина. Однако законный владелец, точнее владелица все же объявилась и подала заявление в полицию.

- Это далеко не первое преступление на счету фигуранта. Ранее 36-летнего горожанина уже судили имущественные преступления. Наказания подозреваемый отбывал в местах лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая оценил ущерб на сумму более девяти тысяч рублей. Заявительнице уже вернули гаджет. В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, до суда мужчина будет находиться под стражей. Если суд признает его виновным, то фигурант запросто может угодить в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU