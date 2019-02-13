2019-02-13T07:56:01+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае поделились планами по капитальному ремонту домов в 2019 году

Утвержденный реестр многоквартирников уже находится в общем доступе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае поделились планами по капитальному ремонту домов в 2019 годуВ Хабаровском крае поделились планами по капитальному ремонту домов в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В конце 2018 года в Хабаровском крае утвердили краткосрочный план Программы капитального ремонта домов на 2019 год. К слову, в этом году на восстановление и реконструкцию жилого фонда собираются потратить 1,4 миллиарда рублей. В планах устроителей капитального ремонта обновить в целом 651 дом.

- Утвержденный реестр многоквартирников, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, уже находится в открытом доступе. Чтобы проверить, вошел ли ваш дом в план, нужно зайти на сайт НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» в раздел «Капитальный ремонт/Краткосрочный план 2017-2019». В этом документе сведена информация о многоквартирниках – адреса, сведения о строении, какие виды работ запланированы, суммы расходов, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Однако жителей региона просят учесть, что информация в реестре может меняться. Это связано с тем, что продолжают поступать протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решениями о проведении капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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