2019-02-14T12:28:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае взялись за ревизию сельского хозяйства

Это поможет разобраться в причинах упадка и сократить неэффективные расходы
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае взялись за ревизию сельского хозяйстваВ Хабаровском крае взялись за ревизию сельского хозяйстваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае проведут ревизию сельского хозяйства, чтобы понять причины общего упадка это отрасли. О ее плачевном состоянии открыто рассказал Александр Шкурин, министр сельского хозяйства.

- Итоги последнего 10-летия неутешительны. Так, сокращается поголовье крупного рогатого скота, эффективных сельхозпредприятий становится все меньше, многие хозяйства уже банкроты. Это только малая доля всех проблем, - прокомментировал глава краевого минсельхоза.

Что исправить ситуацию, будут продолжать реформацию отрасли. В ближайшие несколько лет больше вниманию собираются уделить восстановлению плодородия почв, селекционной работе в растениеводстве и животноводстве. Также усилят государственную поддержку приоритетных отраслей - молочного и мясного животноводства, растениеводства.

Среди поставленных задач сокращение неэффективных расходов и перераспределение господдержки. К слову, в регионе признали, что АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» не оправдал возложенные на него надежды. Задачей организации было поддерживать фермеров и создать централизованную сеть закупа. Однако с 2015 года с ее помощью в крае появились только четыре закупочных пункта. В 2018 году фонд помог зарегистрироваться только восьми кооперативам. К тому же некоторые функции организации совпадали с функциями краевого минсельзоза. Учитывая все это, фонд решили реорганизовать. Речь в данном случае не идет о прекращении работы. В организации начались проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор