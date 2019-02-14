В Хабаровском крае взялись за ревизию сельского хозяйства

14 Февр. 12:28 2019-02-14T12:28:11+03:00

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В Хабаровском крае проведут ревизию сельского хозяйства, чтобы понять причины общего упадка это отрасли. О ее плачевном состоянии открыто рассказал Александр Шкурин, министр сельского хозяйства.

- Итоги последнего 10-летия неутешительны. Так, сокращается поголовье крупного рогатого скота, эффективных сельхозпредприятий становится все меньше, многие хозяйства уже банкроты. Это только малая доля всех проблем, - прокомментировал глава краевого минсельхоза.

Что исправить ситуацию, будут продолжать реформацию отрасли. В ближайшие несколько лет больше вниманию собираются уделить восстановлению плодородия почв, селекционной работе в растениеводстве и животноводстве. Также усилят государственную поддержку приоритетных отраслей - молочного и мясного животноводства, растениеводства.

Среди поставленных задач сокращение неэффективных расходов и перераспределение господдержки. К слову, в регионе признали, что АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» не оправдал возложенные на него надежды. Задачей организации было поддерживать фермеров и создать централизованную сеть закупа. Однако с 2015 года с ее помощью в крае появились только четыре закупочных пункта. В 2018 году фонд помог зарегистрироваться только восьми кооперативам. К тому же некоторые функции организации совпадали с функциями краевого минсельзоза. Учитывая все это, фонд решили реорганизовать. Речь в данном случае не идет о прекращении работы. В организации начались проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU