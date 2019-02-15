2019-02-15T10:05:54+03:00
Звезды

В Хабаровском крае ищут кандидатов на литературную премию имени Арсеньева

Главное условие – написать повествование о дальневосточном регионе
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае ищут кандидатов на литературную премию имени АрсеньеваВ Хабаровском крае ищут кандидатов на литературную премию имени АрсеньеваФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в конкурсе на соискание Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Чтобы побороться за признание, авторам нужно представить на суд жюри повествование - романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальную прозу и мемуары. Каждое произведение должно касаться дальневосточного региона.

- Премию утвердили по инициативе заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Благодаря ей современные авторы смогут заявить о себе и рассказать о своем регионе жителям России и мира. Благодаря таким произведениям можно повысить интерес к Дальнему Востоку как к территории приоритетного развития XXI века, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Победителей будут выбирать в трех номинациях - «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Достойных авторов ждут призы - 500 тысяч рублей каждому из трех номинаций.

Заявки на соискание будут принимать до 30 июня на сайте премияарсеньева.рф. Имена победителей назовут в конце 2019 года во время мероприятия «Дни Дальнего Востока» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор