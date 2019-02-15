В Хабаровском крае ищут кандидатов на литературную премию имени Арсеньева

15 Февр. 09:20 2019-02-15T10:05:54+03:00

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Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в конкурсе на соискание Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Чтобы побороться за признание, авторам нужно представить на суд жюри повествование - романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальную прозу и мемуары. Каждое произведение должно касаться дальневосточного региона.

- Премию утвердили по инициативе заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Благодаря ей современные авторы смогут заявить о себе и рассказать о своем регионе жителям России и мира. Благодаря таким произведениям можно повысить интерес к Дальнему Востоку как к территории приоритетного развития XXI века, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Победителей будут выбирать в трех номинациях - «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Достойных авторов ждут призы - 500 тысяч рублей каждому из трех номинаций.

Заявки на соискание будут принимать до 30 июня на сайте премияарсеньева.рф. Имена победителей назовут в конце 2019 года во время мероприятия «Дни Дальнего Востока» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU