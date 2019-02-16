В шести школах Хабаровска уже закончились места для первоклассников

16 Февр. 08:44 2019-02-16T08:44:15+03:00

Родители подали уже пять тысяч заявок на зачисление своих детей в учебные учреждения

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В Хабаровске вовсю идет запись детей в первый класс. Однако уже в шести учебных учреждениях нет мест. Набор первоклашек закончился в гимназии №5, лицее «Ступени», а также в школах №№: 24, 33, 63 и 68.

- Запись по месту жительства в школы стартовала 27 января. Документы принимаются во всех школах города, как в электронном, так и в письменном виде, каждую субботу с 10 до 15 часов. В учебное заведение по месту жительства хабаровчане могут подать заявление до конца июня. Для родителей, которые хотят записать детей в школу не по месту регистрации, заявления начнут принимать с 1 июля, но при наличии свободных мест, - рассказала Ольга Лалетина, начальник городского управления образования.

Всего с начала приема документов на зачисление детей в первые классы родители подали 5 тысяч заявлений. По предварительным данным, которые предоставили в мэрии Хабаровска, в новом учебном году за парты сядут около 7,5 тысяч первоклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU