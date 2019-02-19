2019-02-19T12:07:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон

Для этого проводят консультации по телефону «Горячей линии»
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить законВ Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить законФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для жителей Хабаровского края проведут консультации на тему использования материнского капитала. Получить ответы на интересующие вопросы можно будет 22 февраля в режиме «Горячей линии» по телефону управления ПФР в Хабаровске и Хабаровском районе 469-000 и 469-121, а также по телефонам территориальных органов ПФР.

Как отметили в отделения ПФР по Хабаровскому краю, специалисты готовы консультировать с 9:00 до 17:00. Среди актуальных вопросов:

- Как получить электронный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал?

- По каким направлениям можно использовать средства материнского капитала, и на что направить без учета возраста ребенка?

- Какие электронные сервисы Личного кабинета гражданина помогут семьям с детьми получать государственные услуги дистанционно?

Отметим, что материнский капитал начали выдавать в 2007 году. С того времени финансовую поддержку получили больше 83 тысяч семей в регионе. На нужды владельцев сертификатов направили больше 16 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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