2019-02-20T08:02:59+03:00
Происшествия

Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан

Канализационные стоки разлились на улицах Пионерской и Оборонной в районе базы Шевчука
Ольга КИВА
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Потоки нечистот напугали хабаровчан с утра пораньшеПотоки нечистот напугали хабаровчан с утра пораньшеФото: Социальные сети
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Жильцы домов, расположенных на улицах Пионерская и Оборонная, сегодня с утра, 20 февраля, наблюдали очень неприятную картину. На улице появилась целая река нечистот, которые вырвались на свободу из напорного коллектора. Сообщение о коммунальном происшествии диспетчеры приняли в 9:50. Звонившие сообщили, что канализационные стоки также дотекли до базы Шевчука.

- На вызов срочно приехала аварийная бригада. Сначала рабочие перевели работающий трубопровод на резервную нитку. В 10:40 течь удалось остановить, аварию локализовали и подключили резервный трубопровод, - рассказал Андрей Стрельников, заместитель начальника цеха «Водоотведение».

Дальше специалисты откачали воду и занялись обеззараживанием территории. С 12:30 чисткой территории занимаются восемь бригад «Водоканала». Почему сломался коллектор, специалисты пока затрудняются ответить. Жителям города приносят извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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