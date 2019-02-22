В Хабаровске нашли школы, утаившие данные об итоговой аттестации

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-22T11:40:46+03:00

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14 школ, расположенных в Железнодорожном районе Хабаровска, уличили в нарушении требований закона об образовании. В учебных заведениях не уделили должного внимания тому, чтобы информация о государственной итоговой аттестации была доступна родителям и детям. Проще говоря, на сайтах школ не опубликовали данные о том как, где и когда нужно будет писать изложение и сочинение, а также не указали места подачи заявлений и регистрации учеников на сдачу экзамена.

- Недочеты выявили в ходе проверки, по завершении которой подвели не совсем радостный итог – требования законодательства не исполняются в полной мере. Как результат, нарушаются права обучающихся, их законных представителей и выпускников прошлых лет, желающих реализовать свое право на прохождение государственной итоговой аттестации, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проверяющие выявили 58 нарушений и вынесли 14 представлений. Погрешности школах уже исправили, на сайтах необходимая информация опубликована. Кроме того, шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU