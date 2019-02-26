СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-26T08:59:01+03:00

Без погон и почти без свободы осталась сотрудница миграционной службы в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске осудили сотрудницу миграционной службы за то, что она незаконно регистрировала иностранцев, приехавших в регион. Женщина придумала простую и, главное доходную схему заработка. Чтобы осуществить задуманное она втянула «в дело» сотрудника управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю и двух уроженцев Таджикистана.

- Злоумышленники с февраля 2014 года по 27 марта 2017 обеспечивали иностранцам незаконное пребывание в России. Осужденная договаривалась с владельцами квартир о фиктивной регистрации приезжих. С каждого оформленного человека она брала плату от восьми до 83 тысяч рублей. Выяснилось, что фигуранта и подельники пристроили таким образом 96 иностранцев, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщина также получила взятку в 147 тысяч рублей от посредника за действия в интересах взяткодателя и представляемых им лиц. В своих прегрешениях бывшая сотрудница миграционной службы призналась. Суд приговорил ее трем с половиной годам лишения свободы. Наказание назначили условное. Также осужденной предстоит заплатить штраф в 750 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU