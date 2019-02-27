СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-27T11:58:57+03:00

Сотни домов в Хабаровске в очереди на капитальный ремонт в 2019 году Фото: Администрация Хабаровска

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В краевой столице согласовали список домов, которые будут капитально ремонтировать в этом году. В него вошли в общей сложности 256 многоквартирников. На обновление многоэтажек планируют потратить больше 670 миллионов рублей.

Кроме того, менять лифты, восстанавливать фасады, скатные кровли решили жильцы еще 40 высоток. На крыше «хрущевки» по улице Гагарина в поселке имени Горького рабочие монтируют стропильную систему, ради которой строителям пришлось полностью снести старую кровлю, которая более полувека защищала жильцов от непогоды.

- В среднем обновление крыши обходится в сумму от двух до шести миллионов рублей. Чтобы дорогостоящий ремонт кровли сделали, региональный оператор предоставляет собственникам рассрочку сроком до 15 лет. К слову, в прошлом году привели в порядок 80 крыш, в этом году планируют восстановить кровлю на 119 домах. Кроме того, сегодня объявили аукцион на ремонт еще шести кровель в многоквартирниках,- заявила Алена Сидорова, директор НКО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Отметим, что только в поселке имени Горького в очереди на капитальный ремонт стоят 10 домов. После проведения аукционов строители будут менять электропроводку, монтировать счетчики, восстанавливать фасады и крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU