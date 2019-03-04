Матч «СКА-Хабаровск» - «Чертаново» 3 марта: хабаровчане стартовали уверено, но в итоге проиграли
Вчера, 3 марта, в Хабаровске футболисты «СКА-Хабаровск» провели игру с командой «Чертаново». Зрители ожидали от «армейцев» победного матча, но, увы, лицезрели поражение.
- Стартовали хабаровчане уверенно. На исходе пятой минуты «возвращенец» «красно-синих» Эдуард Булия должен был открывать счет, но, очевидно, растерялся от неожиданности и дуэль стражу ворот соперников проиграл. Защитник Иван Хомуха в суматохе, царившей в штрафной соперника, хладнокровно отправил мяч низом в дальний от Ломаева угол. Гол в ворота соперников забит, - прокомментировали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».
Соперники забили свой первый гол на 26-й минуте, второй - семь минут спустя. Подопечные Вадима Евсеева совсем расклеились после этого, а гости продолжали играть в своё удовольствие, успевали остро атаковать и создавать опасные моменты у ворот хозяев.
После перерыва москвичи по-прежнему были более активными, чем хозяева. Москвичи буквально разорвали оборону хозяев и отправили ударом в левый нижний угол третий мяч в сетку ворот Генералова. Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу «Чертаново».
ИСТОЧНИК KP.RU