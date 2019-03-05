2019-03-05T07:17:58+03:00
Спорт

Тхэквондисты из Хабаровска выиграли краевой чемпионат

Впереди у ребят участие в первенстве ДФО
Ольга КИВА
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Тхэквондисты из Хабаровска выиграли краевой чемпионат ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяТхэквондисты из Хабаровска выиграли краевой чемпионат ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае завершились чемпионат и первенство по тхэквондо. Соревнования объединили порядка 150 спортсменов со всего региона, а также из ЕАО. Каждый участник настраивался победить и выиграть путевку на Дальневосточные и Всероссийские турниры.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования проходили в дисциплинах пхумсэ и керуги. Победителями в керуги стали хабаровчане Темурхон Яхябоев, Григорий Черных, Джединг УнДи, Владислав Антонюк, а также Алексей Архипов и Никита Костюков из Хабаровского района.

Отметим, что первенство ДФО начнется уже через месяц в Хабаровске. Здесь же, в краевой столице в мае состоится первое первенство России среди юниоров, второе среди кадетов пройдет в Анапе. Чемпионы во взрослой категории в пхумсэ осенью отправятся в Казань на чемпионат России по этой же дисциплине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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