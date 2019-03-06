Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-06T07:30:10+03:00

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Хабаровский край вошел в число пилотных регионов, участвующих в создании «опорных школ», ориентированных на подготовку будущих молодых ученых. Кроме Хабаровского края для участия в проекте проработали также еще 31 регион. Внедрение такой модели обучения поможет решить проблему с дефицитом интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. К слову, на сегодняшний день в России ежегодно требуется 10 тысяч молодых ученых.

- В Хабаровском крае «опорные школы» появятся на базе математического лицея и гимназии №5 в Хабаровске и лицея №1 в Комсомольске-на-Амуре. Здесь создадут максимально благоприятные условия для обучения талантливых детей, обеспечат углубленное освоение отдельных учебных предметов. В «опорных школах» кроме учителей с детьми будут работать ученые, которые займутся научно-исследовательской деятельностью и станут преподавать по специально разработанным образовательным программам, - рассказали в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU