2019-03-06T07:30:10+03:00
Общество

Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»

Обучение ребят начнется в двух лицеях и одной гимназии
Ольга КИВА
Поделиться:
Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Хабаровский край вошел в число пилотных регионов, участвующих в создании «опорных школ», ориентированных на подготовку будущих молодых ученых. Кроме Хабаровского края для участия в проекте проработали также еще 31 регион. Внедрение такой модели обучения поможет решить проблему с дефицитом интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. К слову, на сегодняшний день в России ежегодно требуется 10 тысяч молодых ученых.

- В Хабаровском крае «опорные школы» появятся на базе математического лицея и гимназии №5 в Хабаровске и лицея №1 в Комсомольске-на-Амуре. Здесь создадут максимально благоприятные условия для обучения талантливых детей, обеспечат углубленное освоение отдельных учебных предметов. В «опорных школах» кроме учителей с детьми будут работать ученые, которые займутся научно-исследовательской деятельностью и станут преподавать по специально разработанным образовательным программам, - рассказали в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника
В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»
Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае
Молодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми руками
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»
Продавец цветов избил до полусмерти пьяного хабаровчанина
В Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройство
Хабаровчане попросили построить школу в «Строителе»
На Хехцире под Хабаровском реанимируют горнолыжную базу
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к волне сокращений работников
Бассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсора
Дерзкие лесорубы нагло разоряли лес в Хабаровском крае
Начинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапах
Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожара
Погода в Хабаровске на 6 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без существенных осадков
Для ликвидации второй смены в Хабаровском крае нужно построить более 30 школ
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Хабаровчане начали голосовать за меры по развитию Дальнего Востока
Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем
Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 марта
Матч «Амурские тигры» - «Красная Армия» 4 марта: хабаровчане уступили с разницей в одну шайбу
В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорог