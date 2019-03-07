2019-03-07T03:17:07+03:00
Общество

С 8 марта таможенники в ЕАО перестанут пропускать пассажиров и транспорт

Пункт пропуска Амурзет начнет работать с открытием навигации
Ольга КИВА
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С 8 марта таможенники в ЕАО перестанут пропускать пассажиров и транспортС 8 марта таможенники в ЕАО перестанут пропускать пассажиров и транспортФото: Олег ЗОЛОТО
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Таможенники в ЕАО приостанавливают пропуск пассажиров и транспорта с завтрашнего дня, 8 марта. Речь идет конкретно о пункте пропуска в Амурзете. Такое решение приняли из соображений безопасности. Из-за теплой погоды, которая установилась в области, ледовая переправа уже не такая прочная, а значит, небезопасная для движения.

- В регионе столбик термометра все чаще поднимается выше нуля. Это значит, что движение по ледовой переправе Амурзет-Лобэй становится небезопасным. При этом пункт пропуска Нижнеленинское продолжает работать в обычном режиме. В праздничный день - 8 марта - он будет функционировать с 9:30 до 17:30, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Как сообщили в ведомстве, пункт пропуска Амурзет возобновит свою работу с открытием навигации на реке Амур. Это случится ориентировочно в начале мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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