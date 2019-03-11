СЕГОДНЯ 02:43 2019-03-11T04:43:01+03:00

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до четырех с половиной метров Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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Вулкан Шивелуч на Камчатке после долгого затишья снова напомнил о себе пепловым выбросом. Ранее исполин показывал «черную метку» прямо перед новым годом, а потом регулярно выбрасывал пепельный столб в течение января.

- Пепловый выброс зарегистрировали вчера, 10 января. Утром над исполином появился пепловый столб высотой до четырех с половиной тысяч метров. Шлейф ветер отнес на северо-восток от вулкана в сторону залива Озерного. На пути темного облака населенные пункты отсутствовали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Также в чрезвычайном ведомстве сообщили, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировали. Кроме того, в районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов, нет зарегистрированных туристических групп. Исполину присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU