Администрацию Хабаровска заставили вселить инвалида в благоустроенную квартиру

СЕГОДНЯ 04:44 2019-03-11T04:56:08+03:00

До этого женщина ютилась у знакомых и снимала комнату

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Жительница Хабаровска с горем пополам добилась вселения в нормальную благоустроенную квартиру. Женщина является инвалидом второй группы, страдает тяжелым заболеванием и по состоянию здоровья имеет право на дополнительную жилплощадь. Однако в городской администрации на ее просьбу предоставить жилье ответили отказом.

- Горожанка посчитала действия чиновников нарушением жилищных прав и обратилась в прокуратуру. По ее обращению провели проверку. Как оказалось, из-за отсутствия жилья хабаровчанка вынуждена была жить у знакомых или снимать комнату, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Права женщины-инвалида удалось восстановить через суд. Иск с требованием обязать городскую администрацию обеспечить горожанку жильем подал прокурор. Служители Фемиды приняли сторону заявителя и удовлетворили иск полностью. В итоге хабаровчанка вселилась наконец-то в квартиру, предварительно заключив договор социального найма.

ИСТОЧНИК KP.RU