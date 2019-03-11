Дети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол
В зоосаде «Приамурский» ребята с ограниченными возможностями проходят природотерапию. Эта технология включает в себя зоо-, сказко- и артерапии, а также танцевальные занятия и использование книг. Для постоянных посетителей этих занятий устроили встречу в театре кукол.
- Главный художник театра Наталья Павлишина поведала ребятам о том, как идет подготовка к спектаклю, показала им главную сцену, открыла мир закулисья, познакомила со сказочными персонажами. Юные посетители даже смогли примерить костюмы и попробовали «руководить» куклами, - рассказали в краевом министерстве культуры.
Ребят также провели в бутафорский и пошивочные цеха, где они познакомились и пообщались с мастерами. Гости вспоминали полюбившихся героев сказок о животных и обитателей зоосада, с которыми они были знакомы, называли качества зверей и птиц, которым можно поучиться у животных.
Специально для занятий с «особыми» детьми в подарок подготовили игрушки, изображающие питомцев зоосада.
ИСТОЧНИК KP.RU