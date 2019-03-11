2019-03-11T06:36:49+03:00
Звезды

Дети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол

Ребята побывали за кулисами, в бутафорском и пошивочном цехах
Ольга КИВА
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Дети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяДети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В зоосаде «Приамурский» ребята с ограниченными возможностями проходят природотерапию. Эта технология включает в себя зоо-, сказко- и артерапии, а также танцевальные занятия и использование книг. Для постоянных посетителей этих занятий устроили встречу в театре кукол.

- Главный художник театра Наталья Павлишина поведала ребятам о том, как идет подготовка к спектаклю, показала им главную сцену, открыла мир закулисья, познакомила со сказочными персонажами. Юные посетители даже смогли примерить костюмы и попробовали «руководить» куклами, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Ребят также провели в бутафорский и пошивочные цеха, где они познакомились и пообщались с мастерами. Гости вспоминали полюбившихся героев сказок о животных и обитателей зоосада, с которыми они были знакомы, называли качества зверей и птиц, которым можно поучиться у животных.

Специально для занятий с «особыми» детьми в подарок подготовили игрушки, изображающие питомцев зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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