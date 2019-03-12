В Хабаровске составили «черный список» киосков, подпольно торгующих алкоголем

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-12T12:05:19+03:00

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В Хабаровске насчитали 150 киосков, где подпольно торгуют алкоголем. Торговые точки внесли в один «черный список», сформировать который помогли сами горожане. Те, кто стал свидетелем незаконной реализации алкоголя, присылают электронные и письменные обращения в адрес городского управления торговли.

- Все «сигналы» от населения отрабатывают вместе с полицейскими. По каждому подтвержденному случаю составляют административные протоколы, изымают спиртосодержащую продукцию. По закону можно только принудить собственника такого киоска произвести демонтаж и убрать объект с улицы, да и то при условии, что торговый объект самовольно установлен, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что за три года в городе демонтировали 129 нелегальных киосков. На сегодняшний день в мэрии Хабаровска разрабатывают нормативную базу, которая позволит быстрее демонтировать незаконно размещенные или самовольно установленные нестационарные павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU