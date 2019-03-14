СЕГОДНЯ 03:13 2019-03-14T03:13:21+03:00

На городскую среду в Хабаровске посмотрят глазами экспертов из Санкт-Петербурга Фото: Администрация Хабаровска

Кроме того, специалисты из Северной столицы, а также из Уфы, Ижевска и Казани расскажут о трендах урбанистики

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В краевой столице проходит двухдневная конференция урбанистики. На мероприятие приехали эксперты из Уфы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Казани. Они расскажут о технологиях социального проектирования, общероссийских трендах в урбанистике и приемах стратегического развития городских пространств.

- Основная цель конференции – это обмен опытом в сфере благоустройства общественных территорий и подготовка решений для развития участка Амурского бульвара в районе Гупровского городка. Во время встречи для участников проведут презентации проектов по комфортной городской среде, реализованные в других городах, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Участники конференции выработают концепцию развития нескольких общественных территорий в центре Хабаровска. При его подготовке учтут мнения горожан, которые собрали в результате опроса. В перспективе городские власти планируют очистить город от бараков, возвести современные дома и обустроить инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU